Bayern & BVB wetteifern um Timo Werner

Timo Werner ist derzeit wohl die heißeste Transferaktie in Deutschland! Der 22-Jährige erzielte in der aktuellen Saison in 21 Pflichtspielen für RB Leipzig 13 Tore. Sein Marktwert wird mit 65 Millionen Euro beziffert. Bei den Bullen hat er noch Vertrag bis 2020. Heißt: Will Leipzig Geld verdienen, muss es seinen Topstürmer vorher verkaufen. An Interessenten mangelt es jedenfalls nicht. Seit Wochen wird mit einem Transfer zu den Bayern spekuliert. Jetzt schaltete sich aber auch Dortmund ein – das Tauziehen um Werner ist offiziell eröffnet!

Dortmund will Bayern Werner wegschnappen

Beim BVB soll Werner Christian Pulisic ersetzen, der im Sommer zum FC Chelsea wechselt. Experten können sich den Noch-Leipziger gut bei den Schwarz-Gelben vorstellen. „Eine Sturmreihe mit Marco Reus, Timo Werner und Jadon Sancho? Das hätte schon was“, meint etwa Stefan Effenberg. Der weiß auch: „Bei den Bayern hätte er Lewandowski vor der Nase …“

Hat sich Werner schon für einen Verein entschieden?

Werner selbst dürfte sich schon entschieden haben, was seine Zukunft betrifft. „Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann“, sagte der Torjäger unlängst. Aber wen hat er damit gemeint? Den Rekordmeister aus München? Oder doch die Dortmunder?