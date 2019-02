Bayern-Hammer um Franck Ribéry

Seit 2007 steht Franck RIbéry schon beim FC Bayern München unter Vertrag. Bisher wurde angenommen, dass der Franzose den Verein im Sommer ebenso wie Arjen Robben verlassen wird. Nun lässt der 35-Jährige aber in einem Interview aufhorchen.

Hängt Ribéry noch eine Saison dran?

Zur „L'Equipe“ sagt Ribéry: „Wir werden sehen, wie die kommenden Wochen verlaufen. Wir werden uns alle zusammensetzen, die Führungskräfte und mein Berater Alain. Ich werde bei Bayern weitermachen, wenn ich immer noch alles für sie geben kann.“

Dabei gibt sich der 35-Jährige durchaus optimistisch, dass er noch länger bleiben kann. „Unsere Gespräche werden ehrlich sein, auch weil ich weiß, dass die Möglichkeit besteht, zu bleiben.“ Seine Zukunft kann sich der Franzose aber ohnehin in Deutschland vorstellen. Bereits in seinem aktuellen Vertrag ist festgehalten, dass Ribéry nach Ende seiner aktiven Karriere in einer anderen Funktion für den Verein tätig sein kann.