Bayern: Poker um Alaba droht zu scheitern

Bleibt er? Geht er? Alabas Zukunft ist ungewisser denn je. Und: Die Anzeichen verdichten sich für einen Transfer.

Sucht sich Alaba eine neue Herausforderung oder steigt er zur absluten Bayern-Legende auf? Die Spekulationen gehen weiter und der Poker wird langsam zäh und brisant. Die nächste Verhandlungsrunde ist gescheitert, Alabas Forderungen waren zu hoch. Laut der "Bild" fordert der ÖFB-Star rund 20 Millionen im Jahr. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte, dass ein Treffen mit Alaba, seinem Vater George und dessen neuem Agenten Pni Zahavi vor einigen Tagen ohne Ergebnis blieb.

Im Sommer 2021 läuft Alabas Vertrag aus. Die Münchner wollen ihn unbedingt halten, doch die Verhandlungen drohen endgültig zu scheitern. Ein Abschied rückt näher: Bis zu 80 Millionen soll Alaba kosten. Paris, Chelsea und Real Madrid wollen ihn. Jetzt ist auch Juventus bereit, Geld lockerzumachen. Alles ist offen, aber der Poker um die Ablösesumme läuft bereits.

Mega-Vertrag oder Abschied für Alaba?

Alaba hat eine ideale Verhandlungsposition, er ist seit dieser Saison noch flexibler, kann links im Mittelfeld, als Achter, als Linksverteidiger und als Innenverteidiger spielen. Nach der Corona-Pause ist der 28-Jährige zum Abwehrchef gereift, gibt die Kommandos, führt sein Team an und kann das Spiel von hinten aufziehen. Etliche Experten sehen Alaba als großen Gewinner der Saison, gewann er doch auch 63 Prozent seiner Zweikämpfe ohne auch nur eine einzige gelbe Karte zu kassieren. Bei Trainer Hansi Flick genießt er ein hohes Standing, bei der Mannschaft und den Fans sowieso.

Den Bayern macht es wohl vor allem Alabas Berater Zahavi schwer. Der Israeli war bereits für Robert Lewandowski tätig. Er will für Alaba das Maximum herausholen. Derzeit beläuft sich Alabas Salär auf 15 Millionen Euro im Jahr. Zu wenig für Zahavi, da Neuzugang Lucas Hernandez angeblich 20 Millionen kassiert. Das wurde zwar mittlerweile von mehreren Seiten dementiert, doch hat die Verhandlungen wohl beeinflusst.

Eine Verlängerung in München ist weiter möglich, bestätigt auch Alabas Vater George. Womöglich klappt es bereits vor dem Pokal-Finale am Samstag in Berlin, denn beide Seiten machen nun Druck. Ein Abschied von Alaba steht aber mehr denn je im Raum.

Fix: Sané geht zu den Bayern

Wie die "Bild" berichtet, ist der Wechsel von Manchester Citys Leroy Sané zu den Bayern fix. Der 24-jährige DFB-Teamspieler unterschreibt bis 2025, soll weniger als 50 Mio. Euro Ablöse kosten.