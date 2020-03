Bayern-Star Thiago attackiert Deutsche Bundesliga

Zwar hat die DFL entschieden, dass ab Dienstag keine Spiele mehr stattfinden werden, doch diese Maßnahme kommt für Thiago zu spät. Er fordert die sofortige Aussetzung der Liga und ist sauer, dass die Bayern am Samstag trotz des Coronavirus bei Union Berlin antreten müssen.

Auf "Twitter" veröffentlicht der Spanier einen Post in dem er schreibt: „Das ist verrückt. Bitte hört mit dem Unsinn auf und kommt in der Realität an. Lasst uns ehrlich sein, es gibt viel wichtigere Prioritäten als jede Art von Sport.“

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.