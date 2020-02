Bayern will Weltmeister verkaufen

Tolisso kam für viel Geld, doch konnte in München kaum Fuß fassen. Nun soll er wechseln.

Er kam 2017 für 41,5 Mio. Euro und war damit der teuerste Bundesliga-Einkauf aller Zeiten! Ein Jahr später schicken sich die Bayern an den Weltmeister wieder abzugeben. Nach Informationen der "Bild" steht der 25-Jährige am Abstellgleis. Die Trennung soll in diesem Sommer erfolgen, trotz langfristigen Vertrags bis 2022.

Ein Käufer müsste also einiges hinblättern. Tolisso selbst ist unzufrieden mit seiner Rolle als Ersatzmann. In der dicht besetzen Bayern-Zentrale muss er sich hinter Kimmich, Thiago, Goretzka, Müller und Coutinho anstellen. Trainer Hansi Flick setzt auf andere Kicker – Tolisso stand nur zweimal in der Startelf beim neuen Cheftrainer und bekam erst sieben Einsätze in 15 Partien.

Das ist natürlich viel zu wenig, sowohl für die Bayern, als auch für den Franzosen. 40 Millionen für einen Ersatzspieler? Selbst für die Bayern viel zu viel. Tolisso zeigte zwar immer wieder mal auf, hatte tolle Spiele dabei und zeigte sich torgefährlich. Er erzielte als Mittelfeldspieler immerhin acht Treffer in 38 Bundesliga-Spielen. Doch ein Kreuzbandriss warf ihn in der Saison 2018/19 zurück und verhinderte den großen Durchbruch.

Kommt diese Saison nicht noch das große Aha-Erlebnis und eine plötzliche Leistungssteigerung, stehen die Zeichen auf Abschied. Bayern wird im Sommer erneut den Kader umkrempeln, Erlöse aus einem Tolisso-Transfer würden sofort reinvestiert werden, zum Beispiel für Jungstar Kai Haverz von Leverkusen.