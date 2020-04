Bricht Alaba hier die Corona-Regeln?

Corona ist noch immer in aller Munde. Sportler müssen sich deswegen an strenge Regeln halten, besonders, was den Sicherheitsabstand betrifft.

ÖFB-Teamspieler David Alaba ist im Bayern-Training diesbezüglich wohl ein kleiner Fauxpas passiert, als er im Kleingruppen-Training nach einem Tor jubelnd auf den Rücken von Zeugwart Sebastian Pflügler hüpft und ihn umarmt. Die "Bild"-Zeitung habe ihn mit einem Foto vom Sprung erwischt. Nicht unbedingt eine gut überlegte Aktion von Alaba. Der ÖFB-Teamspieler ist für seine besonders herzhafte Art bei den Mitspielern beliebt, doch zu Corona-Zeiten gelten andere Regeln. Daher bekommt seine ansonsten alltägliche Bewegung mehr Beachtung. „Abklatschen“ mit dem Fuß Wie die „Bild“ berichtete, tat Bayern bisher alles um die von den jeweiligen Ländern verlangten Abstände zwischen den einzelnen Spielern einzuhalten. Um den Abstand zu vergrößern, führten Thomas Müller (30), Jérôme Boateng (31) und Michaël Cuisance (20) gestern einen neuen Gruß auf dem Platz ein: das „Abklatschen“ mit dem Fuß. *** BILDplus Inhalt *** Beim Training - Bayern-Star bricht Corona-Regel https://t.co/ubvbfBa8DP #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) April 14, 2020