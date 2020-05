Das hat Hansi Flick mit Jupp Heynckes gemeinsam

Der aktuelle Bayern-Chefcoach Hansi Flick hat viel gelernt vom ehemaligen Triple-Gewinner Jupp Heynckes.

Eine Bayern-Legende feiert seinen 75. Geburtstag - und der aktuelle Bayern-Trainer würdigt die Ikone. Hansi Flick über Heynckes: "Er war für mich mit Abstand der beste Trainer, den ich in meiner Profikarriere hatte."

"Er war mit seiner Art und Weise schon damals besonders. Sein Umgang mit den Spielern hat mir immer imponiert", sagte Flick bei "Sport1" anlässlich des Geburtstages von Heynckes. "Ich denke schon, dass sich Jupp Heynckes und ich in unserer Herangehensweise als Trainer sehr ähnlich sind."

Die Wertschätzung zwischen den beiden Männern ist groß - Heynckes hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder für Flick stark gemacht, nachdem der einstige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft nach der Trennung von Niko Kovac zunächst als Interimstrainer eingesprungen war. Dass die Münchner Bosse sich am Ende für eine langfristige Zusammenarbeit mit Flick entschieden, verwunderte nicht.

© Getty

Flick über Heynckes: "Sein Verhalten war etwas ganz Besonderes!"

Flick schilderte auch eine Anekdote aus seiner Spielzeit unter Heynckes. "Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, als ich in einer Trainingseinheit loslegen wollte und er vor Beginn zu mir gesagt hat: 'Du hast heute trainingsfrei und bleibst drin.' Ich habe dann gesagt: 'Trainer, ich will aber trainieren.' Seine Antwort: 'Nein. Ich bin zufrieden mit dir, heute lässt du dich behandeln, morgen ist frei und dann sehen wir uns wieder'", erinnerte sich Flick.

"Im ersten Moment habe ich nicht verstanden, was er von mir wollte, aber dann habe ich reflektiert und mir wurde klar, dass seine Sätze eine Wertschätzung waren und er mit mir zufrieden ist", sagte Flick. "In der damaligen Zeit war ein solches Verhalten wie das von Jupp Heynckes nicht alltäglich, sondern etwas ganz Besonderes. Das war für mich ein Erlebnis, das mich bis heute geprägt hat. Ich habe immer versucht, sein Vertrauen in mich mit Leistung zurückzuzahlen."

© Getty

Großes Lob an Flick: "Hansi ist ein bisschen wie Jupp."

Große gelobt wurde Flick auch von Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge: „Er hat ein unglaublich enges Verhältnis zu den Spielern, er ist empathisch, die Spieler glauben an ihn. Und er fordert die Mannschaft auch taktisch“, sagte Rummenigge zu "tz": „Ich würde mal sagen: Hansi ist ein bisschen wie Jupp.“

Ein großes Lob für den früheren Bayern-Spieler. „Die Entscheidung, dass wir ihm damals das Vertrauen geschenkt haben und nun auch den Vertrag mit ihm verlängert haben, war die richtige.“

18 Siege, ein Remis und zwei Niederlagen in 21 Spielen, ein Punkteschnitt pro Spiel von 2,62 - Flicks Statistik liest sich hervorragend. Am 16. Mai beginnt die deutsche Bundesliga mit den letzten neun Runden in der Meisterschaft. Alaba und Co. liegen im Moment vier Punkte vor Dortmund und fünf Punkte vor RB Leipzig.