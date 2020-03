David Alaba darf nicht zurück nach Österreich

David Alaba darf nicht nach Österreich reisen und muss sich in München fit halten. Der FC Bayern hat strenge Verhaltensregeln aufgestellt.

In der Deutschen Bundesliga, wie in sämtlichen Ligen auf der ganzen Welt, herrscht Fußball-Chaos. Wie geht es weiter? Wird die Saison noch fertig gespielt? Wie halten sich die Stars wochenlang fit? Dürfen die Stars zurück in ihre Heimat fliegen? Die Antwort auf diese Fragen sind noch teilweise ungewiss und hängt vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab.

Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder ist vorgestoßen mit einer Aussage die viele Fußballspieler empört. Er forderte die millionenschweren Fußballer dazu auf, ihr Gehalt zu spenden, weil er die Rettung der Klubs nicht als Aufgabe der Politik sieht. In Deutschland wird derzeit hitzig diskutiert, wie dieses Problem gelöst werden soll. Bei David Alaba sind es immerhin rund elf Millionen Euro Jahresgehalt (brutto) und ein großer sechsstelliger Betrag im Monat, den der Austro-Star beim FC Bayern verdient.

Den Bayern mangelt es nicht an Kreativität in diesen Krisen-Zeiten. Um ein gutes "Home-Training" zu garantieren, lieferte man zuletzt jedem Spieler ein Fahrrad-Ergometer vor die Haustür.

Die Fitnesswerte der Stars können aus der Ferne überwacht werden. "Die Jungs sind mit den Fitness-Erfassungsuhren ausgerüstet. Das heißt, wir bekommen alle relevanten Daten jedes Spielers, wie etwa die Herzfrequenz, auf unsere Monitore an der Säbener Straße. Die Erfassung der Leistung ist mit diesem System problemlos möglich, aber eben nur die Athletik, nicht alles", erklärte Fitnesstrainer Holger Broich.

Strenge Verhaltensregeln - auch für Alaba

Laut Berichten der "Sportbild" führt Teammanagerin Kathleen Krüger Buch über die Heim-Ausrüstung der Spieler, ob sie über Ergometer, Laufband, Gewichte, Fitnessbänder und Polaruhr verfügen. Die Top-Stars müssen daheim weiter trainieren.

In einem Brief an die Spieler seien ihnen Reisen "innerhalb von Deutschland oder Europa" ausdrücklich verboten worden. Heißt: David Alaba darf nicht zurück nach Österreich. Er hat ein Penthouse in Kirchberg, Tirol. Das Bundesland mit den meisten Coronavirus-Fällen in Österreich. Der 27-Jährige wuchs in Wien auf, besucht seine Heimat häufig. Alaba und seine Freundin Shalimar Heppner wurden im Dezember zum ersten Mal Eltern, haben einen gemeinsamen Sohn.

Außerdem dürfen die Kicker nicht ins Kino oder Restaurant und müssen Menschenansammlungen vermeiden. Sie sollen sich "ausschließlich im Kreise der Familie bzw. in bekanntem Umfeld" aufhalten. Diese Regeln entsprechen den Maßnahmen der deutschen Regierung.

Diese Maßnahmen wird Alaba aber wohl wenig stören. Schließlich besitzt er ohnehin einen Wohnsitz in München. Bleibt zu hoffen, dass der ÖFB-Star und seine Familie weiter gesund bleiben.