Deutsche Nationalmannschaft mit Millionen-Spende

Manuel Neuer & Co haben 2,5 Millionen für soziale Zwecke gespendet.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke gespendet und ihre Fans aufgerufen, sich ebenfalls zu engagieren. "Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen - wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht und spenden für einen guten Zweck 2,5 Millionen Euro", sagte Kapitän Manuel Neuer (33).

In dem Instagram-Video der DFB-Auswahl sagte Neuer weiters: "Wir alle sind ein ganz großes Team, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in unserer Gesellschaft. Das merkt man in Zeiten wie diesen." Neben dem Tormann des FC Bayern München riefen einige weitere Spieler die Fans zu Spenden auf.