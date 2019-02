Deutschland: Zulj glänzte bei Union-Sieg

Robert Zulj hat am Samstag beim 3:2-Auswärtssieg seines Clubs Union Berlin bei Schlusslicht MSV Duisburg eine starke Leistung abgeliefert. Der Oberösterreicher brachte den Hauptstadtclub in Minute 11 mit 1:0 in Führung und lieferte zu den weiteren beiden Treffern seines Teams die Assists, ehe er kurz vor Schluss ausgetauscht wurde. Sein Landsmann Christopher Trimmel spielte bei den Siegern durch.

Union sprang damit auf Platz zwei, der zum direkten Aufstieg in die Bundesliga berechtigt. Der einen Punkt zurückliegende 1. FC Köln hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.