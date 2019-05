Dortmund patzt, Bayern fast Meister

Bayern München hat im Titelrennen der deutschen Fußball-Bundesliga alle Trümpfe in der Hand. Eine Woche nach der Derby-Pleite gegen Schalke musste Verfolger Borussia Dortmund am Samstag beim 2:2 bei Werder Bremen den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bayern bezwang zuvor Hannover mit 3:1, geht mit vier Punkten Vorsprung in die letzten zwei Runden und kann am Samstag in Leipzig den Titel fixieren.

Eine Woche nach dem bitteren 2:4 gegen Schalke verspielte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in Bremen einen 2:0-Vorsprung. Dortmund ging nach einem lange überlegenen Spiel durch Tore von Christian Pulisic (6.) und Paco Alcacer (41.) mit einer Führung in die Pause. Die eingewechselten Kevin Möhwald (70.) nach Torhüter-Patzer und Claudio Pizarro (75.) schafften für Werder aber noch den Ausgleich.

Tiroler Friedl spielte bei Bremen durch

Bei Bremen spielte der Tiroler Marco Friedl rechts in der Vierer-Abwehrkette durch. Werders Chancen auf eine Europapokal-Qualifikation bleiben gering. Der Rückstand auf einen Europa-League-Rang beträgt vier Zähler und könnte am Sonntag noch auf fünf Punkte wachsen.

Der BVB geht mit vier Punkten Rückstand und der um 18 Tore schlechteren Differenz auf Titelverteidiger FC Bayern München ins Finish. Allerdings hat Dortmund auch das wohl einfachere Restprogramm. Die Westfalen spielen noch gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und die seit Wochen indisponierte Borussia aus Mönchengladbach. Die Bayern müssen noch beim Tabellendritten RB Leipzig und gegen den Vierten Eintracht Frankfurt antreten.