Drei Austro-Stars sind 'Billig-Spieler'

Gleich drei ÖFB-Stars verdienen in ihren Vereinen am wenigsten. Die Liste!

Fußballer verdienen Millionen, sagt man. Zumindest für die Top-Stars der Branche stimmt das natürlich auch, so verdient Manuel Neuer, Deutschlands Nummer 1, rund 1,25 Millionen Euro - pro Monat wohlgemerkt. Aber es gibt natürlich auch jene Spieler, die in ihren Vereinen am wenigsten verdienen. Zwar sind auch das keine armen Schlucker, im Vergleich zu Neuer & Co aber doch "Billig-Spieler".

Die BILD hat eine Liste mit jenen Spielern, die bei ihren Vereinen am wenigsten verdienen (mit mindestens fünf Einsätzen), erstellt. Darauf hat es auch ein vielfacher österreichischer Team-Spieler, ein Teamgoalie und ein heimisches Super-Talent "geschafft", das zuletzt als Torschütze geglänzt hat (Anm.: Alle Zahlen sind geschätzt).