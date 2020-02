Englischer Top-Klub angelt nach David Alaba

Österreichs Superstar spricht in einem Interview über einen Wechsel.

Diese Meldung schlug ein wie eine Bombe. David Alaba sprach in einem Interview mit der „Times“ über einen möglichen Bayern-Abschied: „Wir werden sehen, was passiert. Die englische Premier League kenne ich sehr gut, weil ich sie in jungen Jahren immer verfolgt habe. Im Moment denke ich jedoch nicht wirklich über sie nach. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch irgendwo anders zu spielen."

Der Sager wurde natürlich vor allem auch in den englischen Medien aufgenommen, einige Zeitungen spekulieren nun erneut über einen Wechsel in die Premier League. Dabei wird vor allem ein Verein immer wieder genannt: Arsenal London. Alaba sprach im Interview selbst davon, dass er als Kind ein Fan der Nord-Londoner war. Arsenal-Trainer Mikel Arteta gilt als großer Fan des 27-Jährigen und würde den Österreicher gerne in seiner Mannschaft haben. Medienberichten zufolge soll im Sommer ein neuer Anlauf gestartet werden.

Alaba ein Schnäppchen?

Englische Medien spekulieren nun sogar darüber, dass Alaba ein Schnäppchen werden könnte. Der Österreicher steht beim FC Bayern nur mehr bis Juni 2021 unter Vertrag – will der deutsche Rekordmeister noch etwas Geld für den Verteidiger lukrieren, dann würde ein Transfer wohl in diesem Sommer schon über die Bühne gehen. Alabas Marktwert wird derzeit auf 65 Millionen Euro geschätzt.

Dass es wirklich zu einem Wechsel kommt, bleibt weiter unwahrscheinlich. Es ist nicht das erste Mal, dass Alaba offen über einen Abschied spricht, bisher ist der Österreicher bekanntlich aber immer treu geblieben. Zudem wurde der 27-Jährige gerade erst Vater, ein Umzug nach London scheint deshalb gerade besonders unwahrscheinlich.