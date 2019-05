FC Bayern angelt nach Ex-Teamspieler

Selten war eine Transferperiode so spannend wie im diesem Jahr. Zahlreiche Top-Klubs planen im Sommer den Umbruch – so auch der FC Bayern München. Präsident Uli Hoeneß will mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München so viel wie noch nie für neue Spieler ausgeben. "Wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft zu verjüngen. Das ist das größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte", zitierte die "Bild" den 67-Jährigen.

Ende Februar hatte sich der Klubchef von ÖFB-Star David Alaba und Co. bereits vielsagend in der Sendung "Doppelpass" des TV-Senders Sport1 geäußert: "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison..."

Bisher stehen der französische Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart, Lucas Hernández von Atlético Madrid und Stürmertalent Jann Fiete Arp vom Zweitligisten Hamburger SV als Verpflichtungen im Sommer fest. Nun könnte ein Ex-Weltmeister an die Isar wechseln.

Kommt Khedira?

Wie das italienische Portal "tuttomercatoweb.com" berichtet, arbeitet der FC Bayern an der Verpflichtung von Sami Khedira. Der 32-jährige Ex-Nationalspieler spielt seit 2015 bei Juve, hat bei den Italienern zuletzt aber seinen Stammplatz verloren. Eine Verpflichtung käme überraschend. Khedira hat seine beste Zeit wohl schon hinter sich und musste sich zudem zuletzt einer Herzoperation unterziehen.

Auf der anderen Seite ist Khedira eine echte Spielerpersönlichkeit und könnte eine junge Mannschaft anführen. Eine Verpflichtung würde dem FC Bayern auch nicht teuer kommen. Sein Marktwert wird aktuell auf 15 Millionen Euro geschätzt.