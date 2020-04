FC Bayern deutet Top-Transfers an

Die Kaderplanung für die Zukunft des FC Bayern München ist voll im Gange.

Bis der FC Bayern München wieder in der Liga zurück auf den Rasen darf, wird noch etwas Zeit vergehen. Währenddessen wird im Hintergrund am Kader für die Zukunft herumgeschraubt. Der Rekordmeister plant wie jedes Jahr mit hochkarätigen Transfers die Muskeln spielen zu lassen. Die Liga-Konkurrenz sei vorgewarnt.

"Wir wollen uns mit einem Top-Talent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen, der die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern ergebnisstarken und attraktiven Fußball zu bieten", spricht Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic offen über die Transferpläne der Münchner.

Eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Leroy Sané könnte erneut versucht werden. Im letzten Jahr zerschlug sich ein Transfer des 24-jährigen Flügelflitzers aufgrund eines erlittenen Kreuzbandrisses des Man-City-Spielers. Aber auch Sturm-Rakete Timo Werner wurde immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Eine Ausstiegsklausel im Vertrag des RB- Leipzig-Profis macht einen Wechsel für 60 Millionen möglich. In Zeiten der Corona-Krise ein echtes "Schnäppchen". Leverkusen-Juwel Kai Haverts macht das deutsche Trio auf der Einkaufsliste komplett. Für das 20-jährige Ausnahmetalent müsste der Bundesliga-Erste aber deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Für unter 100 Millionen werden die Leverkusner ihren wertvollsten Spieler mit Sicherheit nicht ziehen lassen.

Alaba-Verhandlungen auf Eis gelegt

Verstärkungen in der Abwehr sieht der FC Bayern München ebenfalls vor. Ein Rechts-, ein Links- sowie ein Innenverteidiger sollen Alaba und Co. zur Seite gestellt werden.

Bereits als fix gilt die Verpflichtung von Schalke-Schlussmann Alexander Nübel. Mit Verlängerungen von Team-Coach Hansi Flick, Thomas Müller und Shooting-Star Alphonso Davies hat der FCB schon erste Schritte der Zukunftsplanung eingeleitet. Mit Keeper Manuel Neuer und Abwehr-Chef David Alaba konnte man sich noch nicht einigen. Gespräche mit dem ÖFB-Star snd momentan auf Eis gelegt worden.