Fernduell um die Winter-Meisterschaft

Der Kampf um die Herbstmeisterschaft wird zum zeitversetzten Fernduell zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Zuerst muss heute Spitzenreiter Leipzig in der eigenen Arena gegen den FC Augsburg (ab 15.30 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) antreten, drei Stunden später wird die Partie der Gladbacher bei der wieder erstarkten Hertha angepfiffen. "Es wäre eine schöne Nebensache, die würden wir gerne annehmen", sagte Gladbachs Kapitän Lars Stindl. Beide Teams haben 34 Punkte geholt, Leipzig hat aber die bessere Tordifferenz. "Wir haben gesagt, die Herbstmeisterschaft geht nur über einen Sieg hier", betonte Gladbach-Coach Marco Rose und kündigte an, dass seine Mannschaft in Berlin gegen eine Hertha, die unter Trainer Jürgen Klinsmann im Aufwind ist, "alles raushauen" wolle. Platz 1 nach der 1. Saisonhälfte wäre für Gladbach ein historischer Erfolg: Zuletzt gelang das den Fohlen vor 43 Jahren!

Für RB-Coach Nagelsmann ist Titel nur bedingt wichtig

Auch für Leipzig hätte der Wintertitel einen hohen emotionalen Wert: Noch nie konnte eine Mannschaft aus dem Osten sich Platz 1 holen. Dementsprechend motiviert ist die Mannschaft rund um ÖFB-Star Marcel Sabitzer. Trainer Julian Nagelsmann spielt hingegen die Wertigkeit des Halbzeit-Titels herunter: "Psychologisch ist es schön, wenn man auf die Tabelle schaut und das eigene Logo oben ist, aber es gibt keine halbe Schale. Deshalb werden wir uns freuen, aber nicht zu sehr."