Flick will Alaba als Abwehrchef beim FC Bayern halten

Nach der Vertragsverlängerung von Thomas Müller bei Bayern München hofft Trainer Hansi Flick auf einen "Domino-Effekt".

Flick sprach am Dienstag, nach der Vertragsverlängerung von Thomas Müller, namentlich von Neuer, Alaba und Thiago, bei denen er sich eine baldige Einigung wünschen würde. Sie sollen weitere Jahre beim deutschen Fußball-Rekordmeister bleiben. Die drei sind nur noch bis 2021 in München gebunden.

"Alle die, die gerade in Vertragsverhandlungen stehen, haben enorme Entwicklungen gehabt in dem letzten halben Jahr und waren unsere Leistungsträger", sagte Flick bei einem Video-Pressegespräch. "Der Verein weiß das natürlich auch, was er an diesen Spielern hat. Ich hoffe, dass das in die richtige Richtung geht."





Flick zählt große Stücke auf Alaba

Seinen bisher letzten Bayern-Vertrag hatte Alaba im März 2016 unterschrieben. Um die Zukunft des 27-Jährigen, der mit den Münchnern bereits acht Meistertitel gewonnen hat, rankten sich zuletzt immer wieder Gerüchte. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, könnten die Bayern im Sommer ein letztes Mal eine signifikante Ablöse kassieren.

© Getty Alaba schwitzte am Montag beim ersten Bayern-Training seit der "Corona-Pause"

Als mögliche Interessenten für den Wiener waren zuletzt Real Madrid und Manchester City gehandelt worden. Ein mögliches Tauschgeschäft mit ManCity-Offensivmann Leroy Sane, über das Medien spekuliert hatten, bezeichnete Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge aber als "Grimms Märchen".

Unter Flick, der im November vorerst interimsmäßig Niko Kovac nachgefolgt war, kam Alaba zuletzt primär in der Innenverteidigung zum Einsatz. Als Linksverteidiger baute der frühere Co-Trainer den 19-jährigen Alphonso Davies auf. Rummenigge räumte Flick, der vergangene Woche einen Langzeit-Vertrag als Chefcoach bis 2023 unterschrieben hat, ein "Mitspracherecht" bei der Kaderplanung ein. Das will der 55-Jährige auch nutzen.

Neuer und Alaba nächste Ziele für Verlängerung

Müller, nun wie sein Trainer bis 2023 gebunden, blühte unter Flick regelrecht auf. Neuer dagegen bekommt mit dem von Schalke 04 mittelfristig als Nachfolger geholten Alexander Nübel im Tor neue Konkurrenz. Flick erinnerte daran, dass er Neuer schon lange kenne und unterstrich die Wertschätzung für den 33-Jährigen. "Er weiß, was er an Bayern hat", sagte Flick über den Kapitän. "Nicht nur ich, sondern alle würden sich freuen, wenn er verlängert." Die Verhandlungen schienen zuletzt zu stocken.

Der Serienmeister und sein Star-Torhüter sollen bei dessen wohl letztem großen Kontrakt in der Frage nach der Laufzeit deutlich auseinanderliegen. Im reiferen Profi-Alter sind kürzere Laufzeiten bei den Bayern üblich. 2021 laufen aber auch die Verträge von Jerome Boateng, Javi Martinez und Ersatztorhüter Sven Ulreich (alle 31 Jahre) aus. Über Ex-Weltmeister Boateng sagte Flick: "Er muss entscheiden, wo sein Weg hingeht."

© Getty Klose - noch U17-Trainer - könnte Co-Trainer von Flick werden

Klose als Co-Trainer von Flick

Einen Neuzugang könnte es bei den Bayern demnächst im Trainerstab der Profis geben. WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose ist noch bis Saisonende als Coach der Münchner U17 gebunden. "Ich glaube, dass er für unser Trainerteam eine Bereicherung wäre", meinte Flick. Er werde mit dem 41-Jährigen Gespräche führen - aber auch mit anderen Kandidaten.