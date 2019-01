Franck Ribéry fällt mehrere Wochen aus

Franck Ribéry hat ein turbulentes Trainingslager mit einer Verletzung beendet. Der Franzose erlitt am Mittwochabend in einem internen Testspiel von Bayern München einen Muskelfaserriss im rechten vorderen Oberschenkel. Damit wird der Flügelspieler beim Rückrundenstart am kommenden Freitag bei 1899 Hoffenheim nicht zum Einsatz kommen können. Eine Ausfalldauer gaben die Bayern nicht bekannt.

Ribéry hatte im Trainingscamp der Münchner für viel Wirbel gesorgt. Nach dem Verzehr eines mit Blattgold überzogenen Steaks antwortete der 35-Jährige mit Obszönitäten im Internet. Der Klub sprach daraufhin eine hohe Geldstrafe aus. Arjen Robben (Aufbautraining nach Oberschenkel-Reizung) fehlt aktuell ebenfalls verletzt.