Geht der Fan-Hass im Pokal weiter?

Beim DFB-Pokal-Spiel Schalke gegen die Bayern könnte es zum nächsten Fan-Eklat kommen.

Dienstagabend könnte zum ersten Mal eine Mannschaft wegen Hass-Plakaten und widerlichen Sprechchören vom Platz gehen. Das ist nicht ausgeschlossen! Denn Schalke hat nach den Vorfällen der letzten Tage endgültig genug, will in Zukunft konsequent reagieren. In einer Mitteilung, unterschrieben vom Schalker Vorstand heißt es: "Sollten im Pokalspiel gegen Bayern oder auch bei zukünftigen Spielen derartige Vorkommnisse in der Veltins-Arena sichtbar werden, wird unsere Mannschaft den Platz verlassen - ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen."

Während des Spiels zwischen Hoffenheim und Bayern (0:6) hatten mehrere Bayern-Ultras in ihrem Block Hass-Plakate gegen Dietmar Hopp gezeigt. Die Bayern-Führungsriege und zahlreiche Spitzenfunktionäre hatten sich darauf hin mit Hopp solidarisiert. Auch in anderen Stadien gab es Fan-Attacken gegen Hopp und den DFB.

© GEPA

Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp wurde zur Zielscheibe

Die Beleidigungen sind eine Reaktion auf die Entscheidung des Deutschen Fußball Bundes, die Dortmund-Fans in den nächsten beiden Jahren von Auswärtsspielen in Hoffenheim auszuschließen. Aus Ultras-Sicht gab es Versprechen, auf Kollektivstrafen zu verzichten.