Geisterspiele der deutschen Bundesliga im Free-TV

Während viele europäische Ligen ihren Betrieb bereits eingestellt haben, wird in Deutschland vorerst weiter Fußball gespielt.

Für Fans bleiben die Stadien allerdings geschlossen. Der deutschen Bundesliga steht damit am Wochenende der erste Geister-Spieltag der Geschichte bevor, doch die Fans müssen nicht komplett auf den Fußballgenuss verzichten.

"Sky" zeigt alle Bundesligaspiele in der Konferenz am Samstag um 15:30 im Free-TV. Zu sehen gibt es die Spiele beim frei empfangbaren Sender „Sky Sport News HD“ und im kostenlosen Livestream auf "skysport.de". Dortmund und Schalke Fans dürfen also aufatmen, das prestigeträchtige Revierderby können sie kostenlos von zu Hause verfolgen.