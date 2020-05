Gladbach auf Europakurs - Bayern marschieren

Frankfurt und Bremen feiern wichtige drei Punkte im Tabellenkeller. Bayern marschiert weiter. Hier alle Ergebnisse und Spielberichte der 29. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Der Kampf um den Europacup in der deutschen Fußball-Bundesliga bleibt spannend. Während der VfL Wolfsburg am Samstag in der 29. Runde zuhause Eintracht Frankfurt 1:2 unterlag, siegte Hoffenheim in Mainz 1:0 - beide Clubs halten nun auf den Plätzen 6 und 7 bei je 42 Punkten. Im Abstiegskampf feierte Werder Bremen ein wichtiges 1:0 bei taumelnden Schalkern, Augsburg verlor bei Hertha Berlin 0:2.

Mainz - Hoffenheim 0:1

In Mainz holte ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner, der zuletzt mit zwei Toren und einem Assist geglänzt hatte, die erste Großchance heraus: Steven Zuber scheiterte beim Foulelfer aber Goalie Florian Müller (27.). Kurz vor der Pause sorgte dann Ihlas Bebou (43.) für den entscheidenden Treffer für die TSG, bei der Stefan Posch durchspielte, Philipp Grillitsch aufgrund einer Adduktorenblessur aber fehlte. Mit dem zweiten Sieg in Folge brachte sich Hoffenheim endgültig ins Rennen um die Europa-League-Plätze zurück.

Wolfsburg - Frankfurt 1:2

Denn Wolfsburg ließ im Duell der beiden österreichischen Trainer erneut zuhause Federn. Nach einer unglücklichen Aktion von Ex-Salzburger Marin Pongracic im Strafraum gingen Adi Hütters Frankfurter durch Andre Silva (27.) in Führung. Kevin Mbabu sorgte zwar für das 1:1 (58.), Daichi Kamada machte im Finish (85.) aber den Sieg der Gäste nach sechs Partien ohne vollen Erfolg perfekt. Frankfurt mit Martin Hinteregger aber ohne den gesperrten Stefan Ilsanker entfernte sich wieder von den Abstiegsplätzen, Oliver Wolfsburg von Coach Oliver Glasner und Xaver Schlager setzte mit der zweiten Heimniederlage in Folge den Zick-Zack-Kurs fort.

Schalke - Bremen 0:1

Bremen und Marco Friedl nutzten die Schalker Krise perfekt, siegten bei den viel zu passiven "Knappen" mit Alessandro Schöpf (spielte durch), Michael Gregoritsch (bis 58.) und Guido Burgstaller (ab 80.) dank des Treffers von Leonardo Bittencourt (32.) 1:0 und sind nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz bzw. drei vom rettenden 15. Rang entfernt, den aktuell Mainz einnimmt.

Hertha BSC - Augsburg 2:0

Hertha BSC setzt seinen Erfolgslauf fort und feiert einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg. Die Berliner sind von Anfang an die tonangebende Mannschaft. Es dauert jedoch bis zur 23. Minute, dass sich die Berliner für ihren Aufwand belohnen - Javairo Dilrosun kommt im gegnerischen Sechzehner an einen Abpraller, behält die Übersicht, lässt seinen Gegenspieler geschickt aussteigen und versenkt die Kugel im Tor der Augsburger.

Augsburg macht in der zweiten Halbzeit mit einer Leistungssteigerung auf sich aufmerksam, Hertha spielt die Partie allerdings abgeklärt runter. In der Nachspielzeit sorgen die Berliner dann endgültig für die Entscheidung - Krzysztof Piatek macht in der letzten Spielminute den Deckel drauf (93.).

Für die "Alte Dame" ist es bereits das sechste Bundesliga-Spiel in Folge ohne eine Niederlage, nach der Corona-Pause ist sogar der dritte Sieg im vierten Spiel. Die Berliner rangieren nun mit 38 Zählern auf Position neun. Augsburg liegt mit 31 Punkten auf Platz 13.

Leverkusen - Freiburg 1:0

Dank einer weiteren Bestmarke von Kai Havertz hat Bayer 04 Leverkusen im Rennen um die Champions-League-Plätze der deutschen Fußball-Bundesliga auf den Erfolgskurs zurückgefunden.

Mit seinem fünften Treffer seit dem Wiederbeginn sorgte der Nationalspieler am Freitagabend in der 54. Minute für den mühsamen 1:0 (0:0)-Erfolg der Werkself beim SC Freiburg. Als erster Spieler unter 21 Jahren erreichte Havertz damit die Marke von 35 Bundesliga-Toren. Zum Auftakt der 29. Runde rückten die Leverkusener, bei denen Kapitän Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic durchspielten, vorerst auf den dritten Tabellenplatz vor. Die Freiburger mit Abwehrspieler Philipp Lienhart blieben dagegen auch im vierten Spiel nach dem Corona-Neustart sieglos und verharren im oberen Mittelfeld der Liga. Die talentierte Bayer-Offensive tat sich extrem schwer, eine Lücke gegen die diszipliniert verteidigenden Freiburger zu finden. Auch der 20-jährige Havertz und der neu in die erste Formation gerückte 17-jährige Florian Wirtz fanden zunächst kein Durchkommen. Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff bewies Havertz jedoch seine Klasse, nach Doppelpass mit Leon Bailey im Sechzehner bezwang er SC-Keeper Alexander Schwolow aus spitzestem Winkel. Kurz darauf musste er leicht angeschlagen vom Feld.

Bayern - Düsseldorf 5:0