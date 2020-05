Glasner-Elf gegen BVB chancenlos - Bremen siegt!

Die Dortmunder schlagen den VFL Wolfsburg mit 2:0. Bremen siegt nach längerer Durststrecke gegen SC Freiburg mit 1:0

Borussia Dortmund nähert sich mit einem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg in der 27. Runde der deutschen Bundesliga Tabellenführer Bayern München auf einen Punkt an.

In der 32. Minute versenkt Raphael Guerreiro einen von Erling Haaland verpassten Querpass von Thorgan Hazard zur Führung. Real-Madrid-Leihgabe Achraf Hakimi vollendet einen Konter nach Zuspiel von Jadon Sancho in der 78. Minute zum Endstand. Xaver Schlager spielt auf Seiten von Glasner-Klub Wolfsburg durch, Torhüter Pavao Pervan bleibt ohne Einsatz.

© Getty

Die Schlussphase bestreiten die "Wölfe" in Unterzahl: Felix Klaus, der in der 64. Minute eingewechselt wurde, muss nach Tritt in die Wade von Akanji in der 82. Minute mit Rot vom Platz.

Borussia Dortmund setzt mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel nach Corona-Pause Leader Bayern München unter Druck, der um 18:30 Uhr noch Hütter-Klub Eintracht Frankfurt (im oe24-LIVE-Ticker) empfängt. Der VfL Wolfsburg bleibt vorerst auf Platz sechs.

