Glasner-Klub Wolfsburg startet am Montag ins Training

Trotz der Pause in der deutschen Fußball-Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie nimmt der VfL Wolfsburg am Montag wieder das Training auf.

Allerdings in sehr beschränktem Ausmaß, wie der "kicker" in seiner Online-Ausgabe berichtete. Demnach wird in vier Kleingruppen im Kraftraum trainiert. Den Profis im ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager stehen vier Kabinen und vier Duschräume zur Verfügung, die nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Zur Besprechung treffen sich die Verantwortlichen mit dem Stab von Cheftrainer Oliver Glasner und der Mannschaft im Stadion in der großflächigen Mixed Zone. "Wir werden die Abstände einhalten", betonte Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Nach derzeitigem Stand würden die Wolfsburger am 4. April mit dem Auswärtsmatch gegen Bayer Leverkusen wieder in den Spielbetrieb einsteigen. "So lange das nicht gecancelt ist, müssen wir das so annehmen", erklärte Schmadtke.

Der VfL könnte auch auf dem Rasen trainieren, verzichtet jedoch vorerst darauf. Schmadtke: "Wir haben eine Ausnahmeregelung beantragt und auch erhalten. Wir gehen aber davon aus, dass die kommende Woche ohne Ball gearbeitet wird."