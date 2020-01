Haaland: Für diese irre Summe darf er gehen

Der Youngster hat beim BVB eine Ausstiegsklausel - aber nicht für diesen Sommer.

Erling Haaland (19) ist in aller Munde. Nach seiner erfolgreichen Zeit bei Red Bull Salzburg schießt er jetzt auch in der deutschen Bundesliga alles kurz und klein. Zwei Kurzeinsätze genügen dem Stürmer, um fünf Tore zu erzielen. Kein Wunder, dass viele schon wieder mit einem Abgang des Norwegers in die finanzkräftigere Premier League spekulieren und in der Theorie wäre das sogar möglich.

Fixe Ablöse

Haaland bzw. dessen Berater Mino Raiola haben auf eine Ausstiegsklausel im Vertrag bei Borussia Dortmund bestanden. Für 50 Millionen Euro hätte Haaland die Schwarz-Gelben wieder verlassen sollen dürfen. Darauf ließen sich die Dortmunder aber nicht ein. Man einigte sich schließlich auf eine Klausel von 75 Millionen Euro - mit einer Besonderheit: Sie gilt erst ab Sommer 2021, berichtet Sport BILD.

Spätestens im Sommer 2021 dürfte der Super-Stürmer vermutlich nicht mehr für die Dortmunder zu halten sein.