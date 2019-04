Hammer-Gerücht um Ex-Rapid-Coach Canadi

Die Ära bei Rapid war für Damir Canadi nicht gerade von Erfolg gekrönt. Nachdem der vorherige Altach-Erfolgscoach in 17 Partien gerade einmal drei Siege geholt hatte, wurde Canadi nach wenigen Monaten schon wieder beurlaubt.

Wechsel nach Deutschland?

Canadi ging danach nach Griechenland und betreut seit Juni 2017 sehr erfolgreich den Erstligisten Atromitos Athen. Letzte Woche wurde zum zweiten Mal in Serie sensationell Platz vier und damit die Qualifikation für den Europacup finalisiert, nun könnte der nächste Karriereschritt folgen.

Wie Sportinsider Peter Linden in seinem Blog schreibt, ist der 1. FC Nürnberg an einem Engagement interessiert. Der Club befindet sich drei Runden vor Saisonende auf einen Abstiegsplatz und wird wohl den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Die Franken wollen sich daher im Sommer neu aufstellen. Dabei soll Sportchef Robert Palikuca ein Auge auf den Österreicher geworfen haben. Dem Gerücht zufolge will Nürnberg Canadi unbedingt holen - egal ob für die erste oder zweite Liga.