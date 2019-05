Hammer-Gerücht um Mario Götze

Nachdem der WM-Goldtorschütze von 2014 harte Jahre hinter sich hatte, fand Mario Götze diese Saison endlich wieder in die Spur. Mit dem BVB spielte der inzwischen 26-Jährige eine super Saison und war maßgeblich am Erfolg von Dortmund beteiligt. Im Sommer könnte Götze nun aber den BVB verlassen.

Wechsel nach England?

Dortmund will den bis 2020 laufenden Vertrag des ehemaligen Nationalspielers gerne verlängern, bietet allerdings weniger Geld. Aus diesem Grund sollen die Verhandlungen deshalb zuletzt auch gestockt haben.

Nun bekundet plötzlich auch ein England-Gigant Interesse am 26-Jährigen. Der FC Arsenal soll großes Interesse an einer Verpflichtung des Offensivspielers haben. Bei den Gunners soll Götze Aaron Ramsey ersetzen, der im Sommer zu Juventus geht. Götze muss sich nun also entscheiden: Weniger Geld in Dortmund oder eine neue Herausforderung in London?