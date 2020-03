Hammer-Gerücht um Trainer Andreas Herzog

Der aktuelle Israel-Coach Andreas Herzog ist in Deutschland bei einem Bundesligisten im Gespräch.

Zu gern wäre er beim ÖFB als Nationaltrainer gelandet. Dann übernahm er die Israelische Nationalmannschaft. Ob Andreas Herzog bis Ende des Jahres noch Israels Nationaltrainer sein wird, ist aber noch nicht endgültig gesichert. Im Sommer könnte dem ÖFB-Rekordspieler eine neue Aufgabe bevor stehen. Wie das Bremer-Blatt "Weser-Kurier" berichtet, soll Herzog bei Werder Bremen gehandelt werden.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt ist bei drei Niederlagen am Stück schwer in die Kritik geraten und so sollen sich die Klub-Bosse bereits nach einem neuen Kandidaten umschauen.

"Herzl" mit langjähriger Bremen-Vergangenheit

Ein Wechsel in den Norden wäre keine Überraschung. Von 1992-1995 spielte "Herzl" in Bremen und erzielte in 94 Spielen 26 Tore. Er wurde in dieser Zeit deutscher Meister und Pokalsieger. Nach einer kurzen Zeit beim FC Bayern kehrte er 1996 wieder ins Weser-Stadion zurück und spielte bis 2001 weitere 142 Spiele. Grund genug, dass der ehemalige Publikumsliebling jetzt bei Bremen im Gespräch ist.

Ein Abschied als Israel-Trainer wäre deswegen eine Überraschung, weil Herzog erst vor kurzem den Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Stranzl als Individualtrainer für die Defensive zu den Israelis holte. Aktuell muss sich Herzog mit Israel aber noch im Kampf um ein EM-Ticket beim EM-Playoff-Halbfinale gegen Schottland beweisen. Bei einem Sieg wartet dann im Finale um ein EURO-Ticket des sogenannten C-Pfad am 31. März Auswärts Norwegen oder Serbien.