FC Bayern startet stahlgrau in die Königsklasse





Mit stahlgrauen Trikots tritt der FC Bayern München in der Champions League an. ÖFB-Star David Alaba präsentierte am Mittwoch bei einem Straßenfußball-Event in Berlin gemeinsam mit seinen beiden Club-Kollegen Mats Hummels und James Rodriguez die neue Spielkleidung der Münchner.

Die neuen Trikots sollen nur in der Königsklasse zum Einsatz kommen.