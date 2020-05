Historisch: Haaland mit allerstem Liga-Tor nach Corona-Stopp

Erling Haaland macht da weiter wo er aufgehört hat. Mit seinem 1:0 gegen Schalke ist dies auch ein historischer Moment nach der langen Fußball-Pause.

Über 60 Tage ist es nun her, dass der Fußball in ganz Europa gestoppt wurde. Keine Spiele, keine Tore. Umso höher war die Vorfreude auf den 16. Mai - der Tag an dem die Deutsche Bundesliga startet. Und das gleich mit einem Derby-Kracher. Erling Haaland sorgte mit seinem 1:0 gegen Schalke für einen historischen Moment. Ausgerechnet der Wunder-Knipser schießt das allererste Tor nach der Corona-Pause.

Mit einem lächelnden "Wackel-Jubel" feierte der junge Norweger bereits sein 10. Tor im 9. Auftritt für die Dortmunder. Das Spiel läuft noch ...

Hier geht's zum oe24-LIVE-Ticker von Dortmund - Schalke