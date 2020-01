Hütter will Ilsanker nach Frankfurt holen

Noch legt sich RB Leipzig quer, will den Nationalspieler nicht ziehen lassen.

Stefan Ilsanker (30) ist unzufrieden in Leipzig. Der österreichische Nationalspieler spielt selten, sieht dadurch seine Chancen auf die EM 2020 schwinden. Deswegen will er weg - nach Frankfurt. Austro-Coach Adi Hütter würde Ilsanker nur zu gerne holen, man ist sich laut BILD bereits einig.

Das Problem: die Verletzungsprobleme in der Bullen-Abwehr: Ibrahima Konate und Willi Orban fallen noch länger aus. Aber obwohl Not am Mann ist, spielt Ilsanker kaum, er ist weiterhin nur Notnagel. Im Frühjahr kam er in zwei Spielen erst vier Minuten zum Einsatz.

Ilsanker darf aber wohl nur weg, wenn Leipzig noch einen Ersatz findet. Am Winter-Transfermarkt kein leichtes Unterfangen ...