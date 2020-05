Jupp Heynckes: RB Leipzig ist wirtschaftliches Vorbild

Der langjährige Ex-Bayern-Coach Jupp Heynckes fordert ein Umdenken im Fußballgeschäft und sieht RB Leipzig als wirtschaftliches Vorbild.

Jupp Heynckes hat in der Coronakrise ein Umdenken im Fußballgeschäft gefordert. "Da meine ich die Ich-AGs oder den Egoismus. Das Miteinander, das Menschliche oder die Solidarität sind zuletzt viel zu kurz gekommen", sagte der frühere Nationalspieler und Erfolgstrainer im Interview mit der Welt am Sonntag und betonte: "Wir müssen wieder viel mehr die Sinne für die Menschen schärfen, denen es nicht so gut geht."

Es gelte nun, einen Weg zurück zu mehr Normalität zu finden, meinte Heynckes (74). "Es muss in Bezug auf die Ablöse oder die Gehälter zurückgerudert werden. Teilweise war das unmoralisch", sagte Heynckes, der in der wirtschaftlich schwierigen Situation großes Lob an den Bundesligisten RB Leipzig richtete. "Ich denke, in der Krise merken einige Vereine vielleicht auch, wie wichtig es ist, kaufmännisch klug zu agieren. RB Leipzig hat das über viele Jahre gezeigt", sagte Heynckes.

Geld muss von klugen Köpfen verteilt werden

Er wisse, dass das wirtschaftliche Volumen bei den Sachsen durch den Sponsor gegeben sei. Das vorhandene Geld müsse aber von klugen Köpfen mit Know-how auch erst einmal gut und nachhaltig eingesetzt werden. "Das geschieht dort. Da passt alles. Leipzig ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wichtig das Personal an den wichtigen Schnittstellen ist", lobte Heynckes.

Der langjährige Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München erwartet in Folge der Corona-Pandemie "spannende Zeiten". Er wisse nicht, wie sich die Gesellschaft verändert oder speziell der Fußball. Eines steht für Heynckes aber fest: "Es wird sicher anders. Das zeigen ja schon die Geisterspiele, wenn es mit der Bundesliga weitergeht. Die Vorstellung, dass es Spiele ohne Interaktion zwischen Zuschauern und Spielern gibt, ohne Freude, Ärger oder Enttäuschung, ist nicht so gut."