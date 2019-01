Juve schnappt Bayern Wunschspieler weg

Der FC Bayern plant Investitionen "in größerem Stile". Der deutsche Rekordmeister will womöglich schon im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen und den Kader so verstärken. Dabei genannt werden zahlreiche Spieler von de Ligt bis Dybala.

Medienberichten zufolge sollen die Bayern auch an Aaron Ramsey interessiert sein. Der 28-jährige Waliser ist ein echtes Arsenal-Urgestein, war nun aber auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Galten die Bayern zuletzt als Hauptinteressent, so hat sich Ramsey nun für einen anderen Verein entschieden.

© Getty Images

Laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt der Waliser ablösefrei im Sommer zu Juventus Turin. Kommende Woche soll der Deal dann präsentiert werden. Unterdessen konnte aber auch der FC Bayern einen Neuzugang präsentieren. Der französische Weltmeister Benjamin Pavard wechselt für 35 Mio. Euro von Stuttgart nach München.