Kölns Kainz schafft es erstmals in dieser Saison in die Elf der Runde.

Florian Kainz vom 1. FC Köln hat es erstmals in dieser Saison in die Elf der Runde des deutschen Fußball-Fachmagazins "kicker" geschafft. Der 27-jährige Steirer traf beim 5:0 der Kölner bei Hertha BSC am Samstag zweimal.

Kainz stand in Berlin in der laufenden Saison erst zum siebenten Mal in der Startelf des FC und konnte dabei seine ersten beiden Tore anschreiben.