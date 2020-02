LIVE: Bayern kracht auf Leipzig um die Tabellenspitze

Bayern kracht auf Leipzig um die Tabellenspitze in der Deutschen Fußball-Bundesliga.

München. "Es ist ein Spiel, auf das wir uns alle freuen. Jeder ist heiß darauf und fiebert darauf hin", stellt Bayern-Trainer Hansi Flick vor dem heutigen Kracher gegen RB Leipzig klar.

Die Ausgangslage: Die Münchner eroberten am letzten Spieltag die Spitze, sind erstmals unter Flick Tabellenführer. Noch dazu feierte der deutsche Rekordmeister zuletzt acht Pflichtspielsiege in Folge. Auch die Statistik spricht klar für ÖFB-Superstar David Alaba und Co., denn Leipzig konnte nur eines der neun Pflichtspiele gegen die Bayern gewinnen.

Flick: "Wir haben es geschafft, den ersten Platz wieder zu erreichen. Da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie enorme Stärke und Qualität hat. Wir wollen in jedem Spiel Stärke zeigen." Eine Kampfansage. Aber auch bei einem Sieg wäre laut Flick noch lange nichts entschieden. "Für viele ist es das sogenannte Endspiel, aber davon möchte ich nichts wissen. Danach sind es noch 13 Spiele", so Flick.

Bullen: "Wir müssen 100 Prozent Leistung abrufen"

Unterdessen stecken die Bullen in einer Mini-Krise. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann verlor zuletzt die Tabellenführung, liegt einen Punkt hinter den Bayern und in den letzten drei Pflichtspielen gab es keinen Erfolg. "Aber wir spielen nach wie vor eine gute Saison. Die Verfolgerrolle kommt uns eventuell auch entgegen", hofft Nagelsmann.

Die Devise für heute lautet Vollgas: "Wir müssen am Sonntag 100 Prozent Leistung abrufen und selbst das reicht manchmal nicht aus. Deshalb hoffen wir, dass die Bayern einen nicht so optimalen Tag erwischen."