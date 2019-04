Leipzig plant ohne ÖFB-Star

RB Leipzig darf sich auf die Champions League freuen. Vier Runden vor Schluss liegen die Bullen auf Platz 3 und haben das Ticket für die Königsklasse praktisch schon fix. Bei den Sachsen beginnt man deshalb nun auch, sich intensiver mit der Kaderplanung für die nächste Saison zu beschäftigen. Dabei plant Neo-Coach Julian Nagelsmann offenbar auch ohne einen Österreicher.

Streichliste

Wie der „kicker“ berichtet, will man sich vom Trio Kevin Augustin, Bruma und Stefan Ilsanker trennen. Der 28-jährige ÖFB-Teamspieler spielt seit 2015 in Leipzig, hat es diese Saison allerdings schwer. Der defensive Mittelfeldspieler stand bisher erst 9 Mal in der Startelf und hat seinen Stammplatz längst verloren.

Ein Abschied wäre deshalb auch nicht überraschend.

Ilsanker steht bei den Bullen noch bis Juni 2020 unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf 4,50 Millionen Euro geschätzt.