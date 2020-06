Leipzig will Salzburg-Stürmer als Werner-Ersatz

Bei Red Bull könnte es erneut zu einem Spieler-Transfer von Salzburg nach Leipzig kommen.

Im kommenden Transferfenster bahnt sich wieder einmal ein hochkarätigen Transfer von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig an. Beim deutschen Bundesligisten fahndet man nach einem Ersatz für den abwanderungswilligen Timo Werner, den es laut übereinstimmenden Medienberichten nach England zum FC Chelsea zieht.

Die "Bild" bringt nun Salzburgs Hee-chan Hwang ins Spiel. Der 24-jährige Südkoreaner würde beim deutschen RB-Ableger ins Profil passen. Schnell, wendig, treffsicher - all diese Eigenschaften sind wie geschaffen für Leipzigs schnelles Umschalltspiel. Hwang hält nun bei neun Toren und neun Assists aus 20 Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison und glänzte überdies mit drei Treffern in den sechs der Champions-League-Spielen.

Es wäre nicht seine erste Station in Deutschland - fast die ganze Saison 2018/19 verbrachte Hwang leihweise beim HSV. Mit Ausnahme dieser Unterbrechung steht Hwang seit Anfang 2016 in der Salzburger Kampfmannschaft.