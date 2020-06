Letzter Spieltag: Kampf um Europa und Abstieg

Der Meister steht fest, der erste Absteiger auch. Drei wichtige Entscheidungen fallen aber noch am letzten Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga.

im Sport24-LIVE-Ticker) in Fernduellen ausgespielt werden: Zum Saisonabschluss in der Deutschen Bundesliga stehen noch drei wichtige Entscheidungen an, die am Samstag 15.30 Uhr () in Fernduellen ausgespielt werden:

Champions League: Zu Meister Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund und dem Liga-Dritten RB Leipzig, der praktisch auch fix ist, wird der vierte Teilnehmer an der Königsklasse ermittelt. Borussia Mönchengladbach geht als Tabellenvierter mit zwei Punkten Vorsprung und der klar besseren Tordifferenz gegenüber Bayer Leverkusen in das Heimspiel gegen Hertha BSC. Leverkusen empfängt den FSV Mainz.

Europa League: Der VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner und die TSG Hoffenheim kämpfen um Rang sechs, der einen Platz in der Gruppenphase bedeutet. Der Tabellensiebente muss in die Qualifikation. Die beiden Mannschaften gehen punktegleich in das Fernduell, Wolfsburg hat die deutlich bessere Tordifferenz, das Programm ist ähnlich schwer: Wolfsburg empfängt Meister Bayern, Hoffenheim muss zum Vizemeister nach Dortmund.

Abstiegskampf: Paderborn muss in die zweite Liga, Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf kämpfen gegen den direkten Abstieg und um den Platz in der Relegation. Werder Bremen liegt zwei Punkte hinter Fortuna Düsseldorf und hat die um vier Treffer schlechtere Tordifferenz. Werder muss das Heimspiel daher zu Hause gegen den 1. FC Köln gewinnen und auf Schützenhilfe von Union Berlin im Heimspiel gegen Düsseldorf hoffen, um den zweiten Abstieg nach 1980 noch zu verhindern. Düsseldorf hat es in der eigenen Hand, Platz 16 und damit zwei Relegationsspiele gegen den Dritten der 2. Liga (aller Voraussicht nach Heidenheim oder Hamburger SV) zu erreichen.