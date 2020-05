Grünes Licht der Politik! Anfang Juni startet die heimische Bundesliga neu durch - Cup-Finale steigt am 29. Mai.

Österreichs Fußball-Bundesliga setzt ihre wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März unterbrochene Saison am 2. Juni fort. Das wurde auf der Clubkonferenz am Mittwoch beschlossen. Schon kurz davor, am 29. Mai, findet in Klagenfurt das ÖFB-Cupfinale zwischen Titelverteidiger Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau statt.

Am Dienstag hatte die Liga von der Politik grünes Licht für den Restart bekommen.

© GEPA Schwab & Rapid krachen gleich zum Auftakt auf Meister Salzburg

Alle bisher bekannten Details

> Am Freitag 29. Mai um 20:45 geht es mit dem ÖFB-Cupfinale zwischen Salzburg und Austria Lustenau los.

> Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga ist für Anfang Juni festgelegt. Los gehts am 2. Juni mit drei Spielen der Quali-Runde! Das erste Highlight folgt am Tag darauf mit der Schlager-Partie in der Meistergruppe Salzburg gegen Rapid.

> Die zehn ausstehenden Runden plus das drei Partien umfassende Europa-League-Play-off sollen bis Mitte Juli, in englischen Wochen, über die Bühne gebracht werden.

> Der Meister steht spätestens am 5. Juli fest.

Quarantäne nur für positiv getestete Person

Knackpunkt war zuletzt die Frage, was im Falle eines positiven Coronavirus-Tests passiert. Hier kam das Gesundheitsministerium der Liga entgegen - es muss lediglich der Betroffene in Quarantäne. Alle anderen Personen sind laut Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer "angehalten, zu Hause zu bleiben. Sie können, dürfen und sollen aber weiter zu den Trainings und den Spielen gehen." Engmaschige Tests sollen weitere Infizierungen ausschließen oder zumindest so weit eindämmen, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann.

Vor dem ersten Teamtraining müssen sich alle Akteure, PCR-Tests unterziehen. "Sie können sich dann in ihrem Umfeld frei bewegen, trainieren und spielen, sind aber angehalten, ihre sozialen Kontakte zu minimieren", erklärte Ebenbauer. Austria-Sportvorstand Peter Stöger versprach: "Uns ist klar, dass wir eine große Verantwortung haben, die wir mit diesem Konzept übernehmen. Wir könnten eine Vorreiterrolle haben, und der werden wir auch gerecht werden."