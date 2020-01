Lizenz-Causa: Klinsi kann durchatmen

Der DFB hat die durch Klinsmann eingereichten Unterlagen als Fortbildungen im erforderlichen Umfang anerkannt

Die Trainerlizenz von Hertha-Coach Jürgen Klinsmann ist gültig, sein Einsatz als Cheftrainer bei dem Berliner Fußball-Bundesligisten befindet sich im Einklang mit den Statuten. Das teilten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Samstag mit. Der DFB habe die durch Klinsmann eingereichten Unterlagen als Fortbildungen im erforderlichen Umfang anerkannt, hieß es.

Klinsmann zeigte sich bereits am Freitag zuversichtlich, dass er trotz der offenen Frage seiner Trainerlizenz gegen Bayern München zum Bundesliga-Rückrundenstart agieren darf. "Ich habe ihnen viele Sachen zugeschickt, die ich zumindest in meinem Laptop drin habe, das müsste eigentlich schon ausreichen", sagte der 55-Jährige vor der Partie am Sonntag.

Klinsmann hatte die Trainerlizenz für den Profibereich in einem Sonderlehrgang für verdienstvolle Nationalspieler im Sommer 2000 erworben, den er selbst mit initiiert und organisiert hatte. Alle drei Jahre muss der Schein durch nachgewiesene Weiterbildungsmaßnahmen verlängert werden.