Mega-Lob für 'Mentalitätsmonster' Ilsanker

Stefan Ilsanker hat sich bei Frankfurt schnell eingelebt und zeigt vollen Einsatz für seinen neuen Verein.

In einem wahren Pokal-Fight ist Eintracht Frankfurt am Mittwoch gegen Werder Bremen ins Halbfinale des DFB-Cups eingezogen. Die Frankfurter setzten sich mit den ÖFB-Teamspielern Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker im Viertelfinale gegen Bremen mit 2:0 (1:0) durch.

Die Hütter-Elf darf damit weiter von ihrem sechsten Pokaltriumph träumen. Im Halbfinale muss der Vorarlberger allerdings auf Leistungsträger Filip Kostic verzichten. Der Serbe holte sich für ein grobes Foul an Werders Ömer Toprak in der Nachspielzeit die Rote Karte (91.).

Davor hatte ein Handelfmeter von Andre Silva Frankfurt auf die Siegerstraße gebracht (45.+6). Nach Seitenwechsel erhöhte Europacup-Held Daichi Kamada (60.). Im Europa-League-Heimspiel vor zwei Wochen gegen Salzburg (4:1) hatte der Japaner in dreifacher Ausführung getroffen. Die Verschiebung des Rückspiels in Salzburg (2:2) um einen Tag hatte dazu geführt, dass das für Sonntag geplante Ligaduell zwischen Bremen und Frankfurt verschoben worden war.

Ilsanker gibt letzten Blutstropfen

Im Cup kam es aber zum Duell mit dem Abstiegskandidaten. Hinteregger spielte in der Innenverteidigung, Ilsanker im Mittelfeldzentrum durch. Letzterer musste dafür einen Turban in Kauf nehmen. Ilsanker hatte bereits vor der Pause ein Cut unter der Augenbraue erlitten, hielt aber trotz des Blutergusses durch. Mehrfach wurde der 30-Jährige behandelt, doch warf sich gewohnt kompromisslos und robust in jeden Zweikampf. Er gewann starke 69 Prozent seiner Duelle.

"Das ist nur ein Kratzer. Bei so viel Adrenalin im Blut und so viel Emotionen im Stadion, spürt man so etwas erst am nächsten Tag", war "Ilse" nach dem Spiel von seiner Verletzung unbeeindruckt. Trainer Hütter: "Er (Ilsanker, Anm.) hat heute eine sehr gute Leistung gebracht. Ich weiß, dass er unglaublich zweikampfstark ist und eine Mentalität hat."

Die Frankfurter Fans lieben den leidenschaftlichen Einsatz des ÖFB-Teamspielers, feiern ihn in sozialen Medien als "man of the match". Auch Sportvorstand Fredi Bobic imponiert Ilsankers Spielweise: "Wenn man ihn anschaut, muss man sagen, dass er seinen letzten Blutstropfen gegeben hat", so Bobic über den Österreicher bei "Sky": "Er ist ein Mentalitätsmonster!"

Frankfurt hat aufgrund einer sehr schwachen Phase vor der Winterpause in der Liga kaum mehr Chancen auf einen internationalen Startplatz. Im Cup und in der Europa League ist der "Ösi-Klub" aber voll dabei. Am kommenden Donnerstag (12. März, ab 18:55 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) geht es um den EL-Viertelfinal-Aufstieg gegen Marcel Koller und den FC Basel.