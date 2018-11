Neuer Ärger beim FC Bayern

Die sportliche Situation bei den Bayern ist weiter explosiv. Nach dem mühsamen Pokalsieg gegen Rödinghausen platzte Trainer Niko Kovač der Kragen. Jetzt will der Kroate mit härteren Regeln die Mannschaft wieder in den Griff bekommen.

Vor allem das Verhalten der Reservisten nimmt Kovač ins Visier. So soll das lasche Aufwärmen von Altstars wie Franck Ribéry endgültig Geschichte sein. Weiters müssen auch die Auswechselspieler nach Ankunft am Stadion den Bus verlassen und -anders als bisher -das Aufwärmprogramm vor den Spielen verpf lichtend mitmachen. Kovač soll weiters in einer Kabinenpredigt mehr Respekt von der Mannschaft eingefordert haben. Das berichtet die deutsche „BILD“.

Nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, hielt Kovac eine erneute Kabinen-Ansprache. Der Bayern-Trainer zeigte sich dabei verärgert, dass wiederholt Interna ausgeplaudert wurden. Spieler hätten offensichtlich Infos über Aufstellungen und Trainings nach außen gegeben.