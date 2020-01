ÖFB-Trio hat beim HSV den Titel im Visier

Die 2. Deutsche Liga startet in die Rückrunde und gleich drei Österreicher gehen mit dem HSV auf Titeljagd.

Während Lukas Hinterseer und Martin Harnik schon im Herbst für Hamburg aufliefen, verstärkte im Winter auch Louis Schaub das Team von Dieter Hecking, kam von Köln.

Gegen Nürnberg könnte der 25-Jährige sein Debüt feiern. "Ich freue mich auf das Spiel. Heimspiel im vollen Stadion, um 20.30 Uhr unter Flutlicht, was will man mehr?", so Schaub. Harnik wird wegen eines Muskelfaserrisses fehlen.

Für Hamburg zählt gegen ÖFB-Legionär Margreitter & Co. nur ein Sieg. "Im Endeffekt müssen drei Punkte her", so Coach Hecking. Die letzten vier direkten Duelle gingen an Hamburg.