RB Leipzig hat Zeug zum Titel-Coup

Auch wenn mein Meistertipp weiter Bayern München lautet, so muss man doch die Leistung von Leipzig in der Hinrunde besonders hervorheben. Sie haben sowohl in der Champions League als auch in der Meisterschaft gezeigt, wozu sie heuer imstande sind. Als Patriot freue ich mich natürlich zusätzlich über die Leistungen von Laimer, Sabitzer &Co. Sie haben maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Sachsen. Für die deutsche Liga ist der Wintertitel der Bullen natürlich ein Segen. Die Dominanz der Bayern ist zumindest für ein paar Monate unterbrochen. Wie ich am Anfang erwähnt habe, glaube ich, dass die Bayern den Titel wieder nach München holen werden.

Bullen haben Umfeld & Finanzkraft für Titel

Dennoch ist auch der Halbzeit-Titel von Leipzig ein klares Signal für die Zukunft. Auf lange Sicht haben die Bullen sowohl die Finanzkraft, als auch das Umfeld die deutsche Meisterschaft zu holen und einen Titelcoup zu landen. Ob es ihnen schon heuer gelingt, wird sich zeigen. Fakt ist aber: Verfolger Gladbach ist aktuell noch nicht titelreif. Obwohl ich mich als ehemaliger Fohlen-Kicker natürlich sehr über die Erfolge freue und dem Rose-Team nur das Beste wünsche.