RB Leipzig holt sich Hilfe beim Flughafen

Für die Erweiterung der Ersatzbank auf die Tribüne hat sich der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig Hilfe beim Flughafen geholt.

Da im Stadion der Höhenunterschied zwischen Tribüne und Spielfeld etwa drei Meter beträgt, bekam der Club eine Gangway geliefert. Über die Flugzeug-Treppe kommen Betreuer und Spieler in den Innenraum. Das berichtet die "Bild" (Samstag).

Die Gangway war am Freitag angeliefert und im Stadion in Position gebracht worden. Zur Einhaltung des Mindestabstands muss die Personenanzahl auf den Ersatzbänken reduziert werden, sodass auf die Zuschauerränge ausgewichen wird. RB Leipzig trifft am (heutigen) Samstag (15.30 Uhr) auf den SC Freiburg.

Trainer Julian Nagelsmann hat unterdessen die Fans aufgefordert, nicht zum Stadion zu kommen. "Bleibt bitte zu Hause, wir möchten die Bundesliga erfolgreich zu Ende spielen. Ihr könnt gern von euren Balkonen jubeln und schreien, vielleicht hören wir davon etwas im Stadion", sagte Nagelsmann in einer Videobotschaft des Clubs.