RB Leipzig spielt nur Remis gegen Leverkusen

Der Sonntags-Schlager zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen endet mit einem 1:1-Unentschieden.

RB Leipzig hat einen Rückschlag im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft hinnehmen und Tabellenführer Bayern München ziehen lassen müssen. Marcel Sabitzer und Co. kamen am Sonntag gegen Bayer Leverkusen im Top-Spiel nur zu einem 1:1 (1:1). Nach zuletzt zwei Siegen gab RB wieder Punkte ab und liegt als Zweiter nun drei Zähler mit deutlich schlechterem Torverhältnis hinter den Bayern.

Die Gästeführung durch Leon Bailey (29.) leitete unfreiwillig Sabitzer mit einem Fehlpass ein. Im Konter setzte sich Kai Havertz auf der rechten Seite durch und passte flach in den Rückraum, wo Bailey nur noch den Fuß zur Führung hinhalten musste. Nur drei Minuten später war nach einem Freistoß allerdings Patrik Schick per Kopf zur Stelle und fixierte damit auch schon den Endstand einer vor allem in der ersten Stunde temporeichen Partie mit Chancen auf beiden Seiten. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer fehlte bei Leipzig gelb-gesperrt, Hannes Wolf kam ab der 82. Minute zu einem Kurzeinsatz.