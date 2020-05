Sky mit Top-Quoten nach Geisterspielen

Der erste Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga nach der Corona-Pause hat dem Pay-TV-Sender Sky starke Quoten beschert.

In einer Mitteilung am Sonntag sprach Sky vom "reichweitenstärksten Bundesliga-Samstag der Sendergeschichte".

Neben den Einzelübertragungen der fünf 15.30 Uhr-Spiele und der Konferenz im Pay-TV zeigte der Sender in seinem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD am Samstag ebenfalls die Konferenz - ein Angebot, das es auch am kommenden Wochenende noch einmal gibt.

Nach Angaben des Senders hatten 3,81 Millionen Zuschauer am Samstagnachmittag Sky eingeschaltet, davon 2,45 Millionen Fans die Konferenz im Free-TV. Das Abendspiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach im Pay-TV fand noch 789.000 Interessierte.

Die ARD-"Sportschau" kam mit ihren Spiel-Zusammenfassungen im Schnitt auf 4,11 Millionen Fans und erreichte einen Marktanteil von 19,1 Prozent. 2,11 Millionen Zuschauer waren am späten Abend beim "Aktuellen Sportstudio" im ZDF dabei, der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent.