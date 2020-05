Sky zeigt deutsche Liga im Free-TV

Sky wird die deutsche Bundesliga auf dem frei empfangbaren News-Sender übertragen.

Die Guten Nachrichten für Fans der deutschen Bundesliga gehen weiter. Nachdem die Rückkehr der Meisterschaft für den 16. Mai beschlossen wurde, kündigt Pay-TV-Sender "Sky" an den Re-Start live im Free-TV zu übertragen. Geplant ist die ersten beiden Spieltage live auf dem frei empfangbaren Sender "Sky Sport News HD" zu zeigen. Vorraussichtlich werden die 26. und 27. Runde der Bundesliga in Konferenz-Schaltungen am Samstag und auch die 2. Liga am Sonntag zu sehen sein.

Ob "DAZN" weiterhin Spiele live übertragen wird ist noch nicht geklärt. Grund dafür sind noch ausstehende Vorauszahlungen von TV-Prämien des Sportsenders "Eurosport". "DAZN" hatte sich vor der Saison eine Sublizenz gesichert und durfte pro Spieltag ein Freitagsspiel zeigen. "Wir haben da unterschiedliche Auffassungen", erklärt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Eine Lösung soll es dennoch bald geben. "Es gibt unterschiedliche Wege, das zu klären."