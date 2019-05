Stöger zum HSV? Entscheidung gefallen

Dieter Hecking soll den Hamburger SV zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga führen. Der Traditionsclub gab am Mittwoch die Verpflichtung des 54-Jährigen als Trainer bekannt. Der Vorgänger von Marco Rose bei Mönchengladbach werde noch am (heutigen) Mittwoch (14.00 Uhr) beim Zweitliga-Vierten der vergangenen Saison vorgestellt.

Damit ist auch klar, dass Peter Stöger vorerst kein Comeback in Deutschland gibt. Der Ex-Köln- und -Dortmund-Trainer wurde in den Medien als möglicher Kandidat gehandelt.

Hecking tritt die Nachfolge von Hannes Wolf an, der nach dem verpassten Aufstieg den Club schon nach sieben Monaten verlassen musste. Hecking trainierte zuletzt zweieinhalb Jahre lang Borussia Mönchengladbach. Trotz Platz fünf und dem Erreichen der Europa League hatte der Bundesligist schon früh in der Rückrunde entschieden, sich von ihm am Saisonende zu trennen.

Heckings Aufgabe bei HSV ist es, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, um wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Der Kader des finanziell klammen Vereins wird dazu massiv umgebaut. Über ein halbes Dutzend Spieler hat den HSV verlassen, weitere Profis sollen ebenfalls gehen. Einer der Neuzugänge ist der Tiroler Stürmer Lukas Hinterseer, der vom Ligarivalen Bochum geholt wurde.