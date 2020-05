Testlauf vor dem 'Titel- Geistico'

Nach der Corona-Pause ist eines klar: Der deutsche Titelkampf wird zum Thriller.

In der Bundesliga ist schon wieder alles wie immer. Die Bayern und Dortmund duellieren sich um den Titel. Spätestens in acht Runden steht fest, wer der Geister-Meister wird. Derzeit haben die Bayern noch die Nase vorn, mit vier Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen aus Dortmund hat man noch einen kleinen Polster, kann sich sogar einen Patzer leisten. "Wir hatten neun Spiele, acht müssen wir gewinnen. Das Ziel ist ganz klar. Das heute war ein erster Schritt. Dass natürlich das Spiel in Dortmund mit entscheidend sein wird, das ist ganz klar", analysierte Thomas Müller nach dem geglückten Start gegen Union Berlin. Auf die Bayern wartet am Samstag (ab 18.30 im oe24-LIVE-Ticker) in der leeren Allianz Arena in München noch Eintracht Frankfurt, nächsten Dienstag (26. Mai, ab 18.30 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) kommt es zum Kracher gegen Dortmund.

Bayern schauen von Spiel zu Spiel - BVB kann gegen Wolfsburg Druck erhöhen

Doch nicht alle im Lager der Münchner waren nach dem Auftaktsieg so euphorisch. "Wir spielen erst mal gegen Eintracht Frankfurt, alles andere kommt danach", meinte Bayern-Coach Hansi Flick. Er war mit der gezeigten Leistung noch nicht zufrieden: "Jeder Einzelne kann seine Sache besser machen."

Ganz anders ist die Stimmung in Dortmund. Die Schwarz-Gelben starteten mit einem 4:0-Derby-Sieg gegen Schalke. Eine Kampfansage an die Münchner. "Was gibt es Schöneres, als mit so einem Sieg wieder in die Saison einzusteigen", tönte Julian Brandt. Für den BVB wartet am Samstag (ab 15.30 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) ein Auswärtsspiel in Wolfsburg. Mit einem weiteren Schützenfest können sie den Bayern erneut vorlegen. Die Westfalen haben dazu ein Ass im Ärmel, das die Bayern noch nicht kennen: Erling Braut Haaland. Der norwegische Wunderstürmer erzielte das erste Tor nach der Corona-Pause, als Nächstes will er auch seine Tor-Premiere gegen die Bayern feiern.