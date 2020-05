Thuram setzt mit Tor-Jubel Zeichen gegen Rassismus

Während der Corona-Zeit sind ausgelassene Jubel nicht erlaubt. "Ellbogen-Checks" mit den Mannschaftskollegen stehen an der Tagesordnung. Nach dem Tor gegen Union Berlin jubelte Thuram mit seinen Teamkollegen eher er zu Boden kniete.

Ganz im Stile von Ex-NFL-Quarterback Colin Kaepernick, der mit seinem Abknien bei der US-Hymne eine weltweite Bewegung gegen Rassismus auslöste, ging auch der 22-jährige Franzose aus politischem Protest in die Knie.

